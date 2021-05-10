Байден прокомментировал атаку на компанию Colonial Pipeline

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Президент США Джо Байден пообещал привлечь к ответственности виновных в кибератаке на трубопроводную компанию Colonial Pipeline, а также заявил, что на данный момент американская сторона не имеет свидетельств, что к атаке может быть причастна Россия.
Байден прокомментировал атаку на компанию Colonial Pipeline
  • © Andrew Brookes
  • Gettyimages.ru

«От наших разведслужб пока нет никаких свидетельств того, что Россия причастна, хотя есть свидетельства того, что вирус-вымогатель... находится в России», — заявил он в ходе выступления в Белом доме.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники из числа бывших сотрудников администрации США заявил, что стоящие за кибератакой на Colonial Pipeline хакеры могут быть связаны с Россией.

15 апреля в Службе внешней разведки России назвали бредом обвинения в адрес службы со стороны США в кибершпионаже.

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