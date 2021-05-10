В США ввели режим региональной ЧС в связи с ситуацией с Colonial Pipeline

Короткая ссылка
Министерство транспорта США ввело режим региональной ЧС в нескольких штатах в связи с ситуацией с трубопроводной компанией Colonial Pipeline.
В США ввели режим региональной ЧС в связи с ситуацией с Colonial Pipeline
  • Reuters

«Региональные администраторы Федерального управления безопасности автотранспортных средств заявляют о наличии чрезвычайной ситуации, что предполагает региональную декларацию о ЧС», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что «данная чрезвычайная ситуация вызвана непредвиденным отключением системы Colonial Pipeline в связи с проблемами в сети, что отразилось на поставках бензина, дизельного и авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки в затронутых штатах». 

Сообщается, что режим ЧС распространяется на штаты Алабама, Арканзас, Вирджиния, Делавэр, Джорджия, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Миссисипи, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Северная Каролина, Теннеси, Техас, Флорида, Южная Каролина и столичный округ Колумбия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить