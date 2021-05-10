В США ввели режим региональной ЧС в связи с ситуацией с Colonial Pipeline

Министерство транспорта США ввело режим региональной ЧС в нескольких штатах в связи с ситуацией с трубопроводной компанией Colonial Pipeline.

«Региональные администраторы Федерального управления безопасности автотранспортных средств заявляют о наличии чрезвычайной ситуации, что предполагает региональную декларацию о ЧС», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что «данная чрезвычайная ситуация вызвана непредвиденным отключением системы Colonial Pipeline в связи с проблемами в сети, что отразилось на поставках бензина, дизельного и авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки в затронутых штатах».

Сообщается, что режим ЧС распространяется на штаты Алабама, Арканзас, Вирджиния, Делавэр, Джорджия, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Миссисипи, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Северная Каролина, Теннеси, Техас, Флорида, Южная Каролина и столичный округ Колумбия.