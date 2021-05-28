Эксперт оценил подписание соглашения о строительстве «Пакистанского потока»

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с RT прокомментировал подписание Россией и Пакистаном соглашения о строительстве «Пакистанского потока».

«Сам по себе этот регион является очень перспективным в плане спроса на газ. То есть Индия, Пакистан, ряд других прилегающих государств являются довольно интересными рынками, которые многие считают одними из главных точек роста для углеводородов на ближайшие годы. При этом эти регионы испытывают известные сложности с собственными запасами», — рассказал эксперт.

Проект, о котором идёт речь, рассчитан на поставку регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ), добавил Фролов.

«То есть на терминал поступает СПГ, регазифицируется (из жидкого состояния переходит в газообразное), подаётся в газотранспортную систему и дальше подаётся потребителю. Подобные проекты в регионе считаются достаточно перспективными. При этом у Российской Федерации есть достаточно серьёзные планы поставок СПГ на мировой рынок — как на Запад, так и на Восток», — уточнил специалист.

Ранее сообщалось, что министр энергетики России Николай Шульгинов и посол Пакистана в России Шафкат Али-Хан подписали протокол по внесению изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в реализации проекта строительства газопровода «Север — Юг» (сейчас — «Пакистанский поток») от 16 октября 2015 года.

Как уточнялось, «газопровод протяжённостью более 1,1 тыс. км и пропускной способностью до 12,3 млрд куб. м в год свяжет терминалы по приёму СПГ в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны».