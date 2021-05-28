Госдеп: США представили Турции альтернативу С-400

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Соединённые Штаты представили Турции альтернативу российской ЗРС С-400 и ждут решения Анкары. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман.
Госдеп: США представили Турции альтернативу С-400
  • © Министерство обороны России

«Приобретение С-400 создаёт проблему в альянсе НАТО. Мы представили альтернативу, они точно знают, что делать. Я надеюсь, что мы сможем найти общий путь», — сказала она в интервью CNN Turk.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что приобретённые Анкарой российские системы С-400 могут быть задействованы только для отражения воздушной атаки и не представляют какой-либо угрозы для других стран.

В апреле пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что США и НАТО постоянно пытаются «прикрикнуть» на Турцию за её суверенный курс развития.

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