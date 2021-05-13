МО Турции заявило об отсутствии угрозы от С-400 для третьих стран

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Приобретённые Анкарой российские зенитные ракетные системы С-400 могут быть задействованы только для отражения воздушной атаки и не представляют какой-либо угрозы для других стран, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
МО Турции заявило об отсутствии угрозы от С-400 для третьих стран
  • © Министерство обороны России

«Всем необходимо знать, что наша единственная забота — это противовоздушная и противоракетная оборона нашей страны и нашей нации... Поскольку это система противовоздушной обороны, это система, которая может быть использована против ракеты... Эти системы не представляют риска, угрозы или опасности для кого-либо», — приводит его слова телеканал NTV.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил попытки США «прикрикнуть» на Турцию за её самостоятельность.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединённые Штаты собираются добиваться от других стран отказа от закупок военной техники у России и готовы задействовать санкции.

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