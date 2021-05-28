В ФРГ прокомментировали ситуацию с ДОН

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Официальный представитель правительства Штеффен Зайберт прокомментировал ситуацию с Договором по открытому небу.
В ФРГ прокомментировали ситуацию с ДОН
  • Pixabay

«Мы приняли это к сведению, позиция правительства ФРГ по этому договору, по этому решению остаётся неизменной. Считаем ДОН важной частью архитектуры контроля за вооружениями, он способствует взаимной прозрачности и созданию доверия, таким образом, и укреплению безопасности. Мы сожалеем о решении США, как и о заявлении России о выходе из договора», — цитирует РИА Новости Зайберта.

Он добавил, что правительство ФРГ «продолжит соблюдать договор».

Ранее в Госдепе подтвердили решение США не возвращаться в ДОН.

Министерство иностранных дел России сообщило, что получило соответствующее уведомление от Соединённых Штатов.

11 мая президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Россией ДОН. Депутаты Государственной думы поддержали выход России из Договора по открытому небу.

Совет Федерации планирует рассмотреть закон о денонсации ДОН на заседании 2 июня.

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