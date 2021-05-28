В ФРГ прокомментировали ситуацию с ДОН
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«Мы приняли это к сведению, позиция правительства ФРГ по этому договору, по этому решению остаётся неизменной. Считаем ДОН важной частью архитектуры контроля за вооружениями, он способствует взаимной прозрачности и созданию доверия, таким образом, и укреплению безопасности. Мы сожалеем о решении США, как и о заявлении России о выходе из договора», — цитирует РИА Новости Зайберта.
Он добавил, что правительство ФРГ «продолжит соблюдать договор».
Ранее в Госдепе подтвердили решение США не возвращаться в ДОН.
Министерство иностранных дел России сообщило, что получило соответствующее уведомление от Соединённых Штатов.
11 мая президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Россией ДОН. Депутаты Государственной думы поддержали выход России из Договора по открытому небу.
Совет Федерации планирует рассмотреть закон о денонсации ДОН на заседании 2 июня.