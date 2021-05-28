В МИД России назвали политической ошибкой отказ США вернуться в ДОН

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Москва считает очередной политической ошибкой решение Вашингтона не возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН), заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
В МИД России назвали политической ошибкой отказ США вернуться в ДОН
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«США совершили очередную политическую ошибку, нанесли новый удар по системе европейской безопасности. Мы предоставили им хороший шанс, которым они не воспользовались», — цитирует его ТАСС.

Рябков также заявил о маловероятности того, что тема ДОН будет обсуждаться на предстоящем саммите российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена.

«Если этого не будет происходить, именно пересмотра, глубокого, фундаментального пересмотра их ошибочного подхода к европейской безопасности, никакого разговора об изменениях архитектуры безопасности в Европе просто не получится, а будет сохраняться напряжённость, чего мы не хотели бы», — отметил он.

В МИД также не исключили, что процедура денонсации Россией Договора по открытому небу может быть завершена до встречи Путина и Байдена.

Ранее в Госдепе подтвердили решение США не возвращаться в ДОН.

Министерство иностранных дел России сообщило, что получило соответствующее уведомление от Соединённых Штатов.

11 мая президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Россией ДОН. Депутаты Государственной думы поддержали выход России из Договора по открытому небу.

Совет Федерации планирует рассмотреть закон о денонсации ДОН на заседании 2 июня.

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