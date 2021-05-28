В МИД России назвали политической ошибкой отказ США вернуться в ДОН
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«США совершили очередную политическую ошибку, нанесли новый удар по системе европейской безопасности. Мы предоставили им хороший шанс, которым они не воспользовались», — цитирует его ТАСС.
Рябков также заявил о маловероятности того, что тема ДОН будет обсуждаться на предстоящем саммите российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена.
«Если этого не будет происходить, именно пересмотра, глубокого, фундаментального пересмотра их ошибочного подхода к европейской безопасности, никакого разговора об изменениях архитектуры безопасности в Европе просто не получится, а будет сохраняться напряжённость, чего мы не хотели бы», — отметил он.
В МИД также не исключили, что процедура денонсации Россией Договора по открытому небу может быть завершена до встречи Путина и Байдена.
Ранее в Госдепе подтвердили решение США не возвращаться в ДОН.
Министерство иностранных дел России сообщило, что получило соответствующее уведомление от Соединённых Штатов.
11 мая президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Россией ДОН. Депутаты Государственной думы поддержали выход России из Договора по открытому небу.
Совет Федерации планирует рассмотреть закон о денонсации ДОН на заседании 2 июня.