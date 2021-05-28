В МИД России назвали политической ошибкой отказ США вернуться в ДОН

Москва считает очередной политической ошибкой решение Вашингтона не возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН), заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«США совершили очередную политическую ошибку, нанесли новый удар по системе европейской безопасности. Мы предоставили им хороший шанс, которым они не воспользовались», — цитирует его ТАСС.

Рябков также заявил о маловероятности того, что тема ДОН будет обсуждаться на предстоящем саммите российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена.

«Если этого не будет происходить, именно пересмотра, глубокого, фундаментального пересмотра их ошибочного подхода к европейской безопасности, никакого разговора об изменениях архитектуры безопасности в Европе просто не получится, а будет сохраняться напряжённость, чего мы не хотели бы», — отметил он.

В МИД также не исключили, что процедура денонсации Россией Договора по открытому небу может быть завершена до встречи Путина и Байдена.

Ранее в Госдепе подтвердили решение США не возвращаться в ДОН.

Министерство иностранных дел России сообщило, что получило соответствующее уведомление от Соединённых Штатов.

11 мая президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Россией ДОН. Депутаты Государственной думы поддержали выход России из Договора по открытому небу.

Совет Федерации планирует рассмотреть закон о денонсации ДОН на заседании 2 июня.