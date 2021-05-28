Два грузовых судна столкнулись у берегов Японии

Во Внутреннем Японском море, у побережья острова Сикоку, грузовое судно столкнулось с небольшим танкером ULSAN PIONEER.

«Поздно вечером 27 мая японский грузовой корабль и зарегистрированный за границей танкер столкнулись во Внутреннем Японском море, у побережья префектуры Эхиме», — информирует телеканал NHK.

В результате столкновения японское судно перевернулось.

Как уточняется, из 12 членов экипажа девять были спасены, трое числятся пропавшими без вести.

Танкер ULSAN PIONEER не получил серьёзных повреждений. На его борту находились 13 моряков — граждан Южной Кореи и Мьянмы. Никто из них не пострадал.

Ранее судно рыболовной ассоциации города Момбецу (на севере Японии) столкнулось с российским судном «Амур» у побережья острова Хоккайдо, погибли три человека.