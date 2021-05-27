Суд в Польше отказался арестовать российского авиадиспетчера

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Польский суд по варшавскому району Мокотув отказался удовлетворить ходатайство Генеральной прокуратуры республики об аресте одного из трёх российских диспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолёта Ту-154М 10 апреля 2010 года.
Суд в Польше отказался арестовать российского авиадиспетчера
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба суда. 

Суд постановил, что для ареста диспетчера Павла Плюснина нет оснований. 

«Суд пришёл к выводу, что доказательств, собранных до сих пор в материалах подготовительного производства, недостаточно для признания высокой вероятности совершения подозреваемым Павлом П. предполагаемого действия, характеризуемого возможным умыслом», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом заседания по делам остальных двух диспетчеров перенесены на неопределённый срок.

16 сентября польская прокуратура потребовала арестовать трёх авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный в день крушения Ту-154 польского президента Леха Качиньского.

Россия резко осудила это решение, МИД исключил возможность выдачи российских диспетчеров Польше.

Самолёт Качиньского разбился в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный, в результате чего погибли 96 членов польской делегации.

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