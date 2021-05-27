Суд в Польше отказался арестовать российского авиадиспетчера
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- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба суда.
Суд постановил, что для ареста диспетчера Павла Плюснина нет оснований.
«Суд пришёл к выводу, что доказательств, собранных до сих пор в материалах подготовительного производства, недостаточно для признания высокой вероятности совершения подозреваемым Павлом П. предполагаемого действия, характеризуемого возможным умыслом», — цитирует сообщение ТАСС.
При этом заседания по делам остальных двух диспетчеров перенесены на неопределённый срок.
16 сентября польская прокуратура потребовала арестовать трёх авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный в день крушения Ту-154 польского президента Леха Качиньского.
Россия резко осудила это решение, МИД исключил возможность выдачи российских диспетчеров Польше.
Самолёт Качиньского разбился в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный, в результате чего погибли 96 членов польской делегации.