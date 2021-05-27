В AstraZeneca сравнили данные о смертях после прививок вакциной Pfizer

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca подготовила доклад, в котором сравнила количество летальных случаев после применения вакцины от коронавируса Pfizer и своего препарата в шести европейских странах.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентства документ.

В 12-страничном докладе указывается, что анализ проводился на основе данных, полученных из Франции, Германии, Великобритании, Норвегии, Австрии и Италии. Аналитики выяснили, что в этих государствах суммарное количество смертей на каждый миллион введённых доз вакцин от Pfizer почти в три раза выше, чем у AstraZeneca.

В составленной специалистами таблице говорится, что во Франции зарегистрировано 45,3 смерти на 1 млн применённых доз вакцины Pfizer и 17,9 смерти от вакцины AstraZeneca, в Германии этот показатель составляет 29,9 и 6,5 соответственно, в Британии — 20,7 и 24,2, в Норвегии — 164,3 и 44,6, в Австрии — 47,5 и 7,5, в Италии — 10,9 и 7,3.

Также в докладе говорится, что от скандалов, поднятых вокруг вакцины AstraZeneca, страдает не только данный препарат, но и в целом идея вакцинации, так как, по мнению компании, данный информационный фон понижает доверие людей и к другим вакцинам.

Информационное агентство уточняет, что в московском представительстве компании подтвердили подлинность документа, отметив при этом, что указанная в докладе информация «не была предназначена для широкого распространения».

Ранее сообщалось, что власти Словакии решили приостановить дальнейшее использование вакцины от коронавируса производства AstraZenecа.

9 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна не планирует использовать вакцину от коронавируса компании AstraZeneca против новых штаммов коронавируса, отдав предпочтение препаратам других производителей.