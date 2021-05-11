Власти Словакии приостанавливают вакцинацию препаратом AstraZeneca

Власти Словакии решили приостановить дальнейшее использование вакцины от коронавируса производства AstraZenecа. Об этом сообщили в словацком Минздраве.

Как пишет РИА Новости, после появления информации о смерти 47-летней женщины от тромбоза после прививки этой вакциной глава Минздрава Владимир Ленгварский провёл консультации с экспертами.

«Сейчас прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca будут делаться только тем людям, которые уже сделали первую прививку этой вакциной и ожидают вторую. Дальнейшее использование этой вакцины приостановлено», — сообщила представитель Минздрава Зузана Элиашова.

10 мая глава уполномоченный правительства Польши по вопросам вакцинации Михал Дворчик заявил, что ненадёжность компании AstraZeneca привела к тому, что Еврокомиссия пока не возобновляла заказ на поставку вакцин от коронавируса.

Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна не планирует использовать вакцину от коронавируса компании AstraZeneca против новых штаммов коронавируса, отдав предпочтение препаратам других производителей.