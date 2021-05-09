Франция не будет использовать AstraZeneca против новых штаммов COVID-19

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция не планирует использовать вакцину от коронавируса компании AstraZeneca против новых штаммов коронавируса, отдав предпочтение препаратам других производителей.

«Мы продолжаем сейчас применение этой вакцины, поскольку она помогает нам выйти из кризиса. Однако, чтобы ответить на угрозу новых штаммов, нам необходимы другие вакцины, которые более эффективны», — приводит ТАСС слова Макрона.

Он отметил, что «этот подход продиктован прагматизмом».

Макрон, таким образом, поддержал объявленное ранее представителем Евросоюза решение не обновлять контракт на поставки вакцины AstraZeneca на второе полугодие 2021 года.

Ранее ЕК утвердила контракт на поставку до 1,8 млрд доз вакцины BioNTech/Pfizer.