ЕК утвердила контракт на поставку до 1,8 млрд доз вакцины BioNTech/Pfizer
- Reuters
«Рада сообщить, что Еврокомиссия только что утвердила контракт с BioNTech и Pfizer на поставку 900 млн доз вакцины (плюс 900 млн доз в резерве) на 2021—2023 годы», — написала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Ранее представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер заявил, что Европейский союз запустил юридические процедуры против компании AstraZeneca из-за невыполнения контракта на поставки вакцин от коронавируса в страны объединения.
В AstraZeneca заявили о планах оспаривать в суде иск Еврокомиссии.