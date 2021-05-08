ЕК утвердила контракт на поставку до 1,8 млрд доз вакцины BioNTech/Pfizer

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Еврокомиссия утвердила контракт о поставке до 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса производства американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech.
ЕК утвердила контракт на поставку до 1,8 млрд доз вакцины BioNTech/Pfizer
  • Reuters

«Рада сообщить, что Еврокомиссия только что утвердила контракт с BioNTech и Pfizer на поставку 900 млн доз вакцины (плюс 900 млн доз в резерве) на 2021—2023 годы», — написала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Ранее представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер заявил, что Европейский союз запустил юридические процедуры против компании AstraZeneca из-за невыполнения контракта на поставки вакцин от коронавируса в страны объединения.

В AstraZeneca заявили о планах оспаривать в суде иск Еврокомиссии.

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