Польша назвала AstraZeneca ненадёжным поставщиком вакцин от COVID-19
- Reuters
«Поводом для этого стала ненадёжность фирмы. Фирма AstraZeneca была той, с которой было больше всего проблем в части сроков поставок и их объёмов», — приводит РИА Новости его слова.
Как пишет PAP, Дворчик заявил, что в Польше первый укол прививки от коронавируса получили около 10 млн человек.
По его словам, на май и июнь свободно 4,5 млн записей на вакцинацию.
Он отметил, что во второй половине мая в Польше начнётся крупная кампания по вакцинации от коронавируса, в которой примут участие знаменитости.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна не планирует использовать вакцину от коронавируса компании AstraZeneca против новых штаммов коронавируса, отдав предпочтение препаратам других производителей.