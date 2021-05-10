Польша назвала AstraZeneca ненадёжным поставщиком вакцин от COVID-19

Глава канцелярии премьера Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик заявил, что ненадёжность компании AstraZeneca привела к тому, что Еврокомиссия пока не возобновляла заказ на поставку вакцин от коронавируса.

«Поводом для этого стала ненадёжность фирмы. Фирма AstraZeneca была той, с которой было больше всего проблем в части сроков поставок и их объёмов», — приводит РИА Новости его слова.

Как пишет PAP, Дворчик заявил, что в Польше первый укол прививки от коронавируса получили около 10 млн человек.

По его словам, на май и июнь свободно 4,5 млн записей на вакцинацию.

Он отметил, что во второй половине мая в Польше начнётся крупная кампания по вакцинации от коронавируса, в которой примут участие знаменитости.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна не планирует использовать вакцину от коронавируса компании AstraZeneca против новых штаммов коронавируса, отдав предпочтение препаратам других производителей.