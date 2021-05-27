В Пентагоне не называют Россию «врагом»

Пентагон не называют Россию «врагом», заявил официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби.

«Никто не вешает ярлык «враг» на Россию», — цитирует РИА Новости ответ Кирби на просьбу прокомментировать российско-сербские военные учения.

По его словам, Пентагон не использует такой термин в отношении России.

Он также отметил, что не обладает достаточной информацией об учениях России и Сербии.

Ранее делегации США и России провели в Вене переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).