В Пентагоне не называют Россию «врагом»

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Пентагон не называют Россию «врагом», заявил официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби.
В Пентагоне не называют Россию «врагом»
  • globallookpress.com

«Никто не вешает ярлык «враг» на Россию», — цитирует РИА Новости ответ Кирби на просьбу прокомментировать российско-сербские военные учения.

По его словам, Пентагон не использует такой термин в отношении России.

Он также отметил, что не обладает достаточной информацией об учениях России и Сербии.

Ранее делегации США и России провели в Вене переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). 

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