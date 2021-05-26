Делегации США и России провели переговоры по восстановлению СВПД

Делегации США и России провели в Вене переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом заявил российский постпред при международных организациях Михаил Ульянов.

«Делегации России и США сегодня встретились, обсудили остающиеся нерешённые вопросы, проговорили возможные варианты их решения. Разговор был заинтересованным и плодотворным, хотя, конечно, позиции России и США совсем не обязательно идентичны по всем пунктам», — приводит РИА Новости его слова.

Ульянов не исключил, что этот раунд консультаций может стать финальным.

Ранее российский постпред заявил, что иранская сторона в ходе встречи с российской делегацией в Вене подтвердила свой настрой на достижение качественного результата по вопросу полного восстановления ядерного соглашения.