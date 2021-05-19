Постпред России в Вене оценил ситуацию с СВПД

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Российский постоянный представитель при международных организациях Михаил Ульянов оценил ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Постпред России в Вене оценил ситуацию с СВПД
  • РИА Новости

«Завершился четвёртый раунд переговоров в Вене. Участники СВПД на своей сегодняшней встрече отметили, что был достигнут «хороший» или «значительный» прогресс и что соглашение «в пределах досягаемости», — написал Ульянов в своём Twitter.

Он сообщил, что «совместная комиссия возобновит свою работу в начале следующей недели».

«Надеюсь, пятый раунд будет заключительным», — добавил постпред.

Ранее Ульянов заявил, что иранская сторона в ходе встречи с российской делегацией в Вене подтвердила свой настрой на достижение качественного результата по вопросу полного восстановления ядерного соглашения.

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