Российские моряки не обращались за помощью после ЧП с японским судном

Моряки российского судна «Амур» не обращались за помощью после столкновения с японской рыболовецкой шхуной. Об этом заявил генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин.

«Члены экипажа судна «Амур» были опрошены на месте сотрудниками управления безопасности на море. Никто не арестован, к нам за помощью пока не обращались», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Марин рассказал, что причиной столкновения судна «Амур» с японским рыболовецким судном «Дай-хати Хокко-мару» мог стать сильный туман.

В результате ЧП погибли три японских моряка. Инцидент произошёл у побережья острова Хоккайдо.