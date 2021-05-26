В Индии более 3 млн человек эвакуированы из-за циклона

Короткая ссылка
В связи с приближением циклона «Яас» из индийских штатов Одиша и Западная Бенгалия эвакуированы более 3 млн человек, сообщает ТАСС.

По информации правительства штата Одиша, во временные укрытия перемещены более 2 млн человек, в соседнем штате Западная Бенгалия эвакуированы более 1 млн.

Сейчас циклон находится в Бенгальском заливе в 40 км от берега, он выйдет на сушу неподалёку от города Баласор в штате Одиша. Предполагаемая скорость ветра составит 130—140 км/ч с порывами до 155 км/ч.

Ожидается, что циклон принесёт сильные дожди, ветер и, возможно, шторм.

В мае сообщалось, что ураган в Петербурге повалил более 350 деревьев.

В Костромской области ураган повредил крыши 128 домов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить