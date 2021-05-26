В Индии более 3 млн человек эвакуированы из-за циклона

В связи с приближением циклона «Яас» из индийских штатов Одиша и Западная Бенгалия эвакуированы более 3 млн человек, сообщает ТАСС.

По информации правительства штата Одиша, во временные укрытия перемещены более 2 млн человек, в соседнем штате Западная Бенгалия эвакуированы более 1 млн.

Сейчас циклон находится в Бенгальском заливе в 40 км от берега, он выйдет на сушу неподалёку от города Баласор в штате Одиша. Предполагаемая скорость ветра составит 130—140 км/ч с порывами до 155 км/ч.

Ожидается, что циклон принесёт сильные дожди, ветер и, возможно, шторм.

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