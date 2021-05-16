В Костромской области ураган повредил крыши 128 домов
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
«Ветром опрокидывало автобусные остановки, погнуло многие дорожные знаки, указатели. Некоторые вырвало из земли», — рассказали в администрации.
Отмечается, что непогода затронула 11 районов. Губернатор региона Сергей Ситников проехал по пострадавшим районам. Он заявил, что там необходимо ввести режим чрезвычайной ситуации.
По поручению главы региона в районе сформированы комиссии для оценки ущерба. Члены комиссии выполняют подворовые обходы на затронутой непогодой территории.
Ранее в Костромской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 15-летнего подростка в городе Кологриве в результате травм, полученных при падении на него части дерева во время непогоды.