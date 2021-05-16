В Костромской области ураган повредил крыши 128 домов

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В Костромской области ураган вечером 15 мая повредил кровли и конструкции не менее 128 жилых домов, повалил деревья и остановки. Также более 30 тыс. человек в 400 населённых пунктах оказались в зоне отключения электричества.
В Костромской области ураган повредил крыши 128 домов
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Ветром опрокидывало автобусные остановки, погнуло многие дорожные знаки, указатели. Некоторые вырвало из земли», — рассказали в администрации.

Отмечается, что непогода затронула 11 районов. Губернатор региона Сергей Ситников проехал по пострадавшим районам. Он заявил, что там необходимо ввести режим чрезвычайной ситуации.

По поручению главы региона в районе сформированы комиссии для оценки ущерба. Члены комиссии выполняют подворовые обходы на затронутой непогодой территории.

Ранее в Костромской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 15-летнего подростка в городе Кологриве в результате травм, полученных при падении на него части дерева во время непогоды.

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