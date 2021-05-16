Под Костромой возбудили дело из-за гибели подростка во время непогоды

В Костромской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 15-летнего подростка в городе Кологриве в результате травм, полученных при падении на него части дерева во время непогоды. Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета.

РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели 15-летнего юноши в городе Кологриве Костромской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК России («Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека»)», — говорится в пресс-релизе. 15 мая подросток получил травму головы и шеи и скончался на месте. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу, а также запросили характеризующий материал. Ранее сообщалось, что более 80 тыс. жителей Нижегородской и Костромской областей остаются без электричества вследствие шквального ветра и грозы.