Под Костромой возбудили дело из-за гибели подростка во время непогоды
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по факту гибели 15-летнего юноши в городе Кологриве Костромской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК России («Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека»)», — говорится в пресс-релизе.
15 мая подросток получил травму головы и шеи и скончался на месте.
Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу, а также запросили характеризующий материал.
Ранее сообщалось, что более 80 тыс. жителей Нижегородской и Костромской областей остаются без электричества вследствие шквального ветра и грозы.