В Петербурге ураган повалил более 350 деревьев

Короткая ссылка
За последние трое суток ураганный ветер повалил более 350 деревьев на территории Санкт-Петербурга.
В Петербурге ураган повалил более 350 деревьев
  • © 78.mchs.gov.ru

Об этом пишет сайт «Невские новости».

Как сообщили 21 мая в пресс-службе городского комитета по благоустройству, только за ночь с 20 на 21 мая в парках и садах города упало 12 деревьев.

Сотрудники коммунальных служб продолжают обследовать общественные пространства, распиливать и вывозить древесные остатки.

Уточняется, что местами скорость ветра в городе достигала 20 м/с.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Петербурге спасатели активно работают над устранением последствий непогоды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить