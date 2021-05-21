В Петербурге ураган повалил более 350 деревьев
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Об этом пишет сайт «Невские новости».
Как сообщили 21 мая в пресс-службе городского комитета по благоустройству, только за ночь с 20 на 21 мая в парках и садах города упало 12 деревьев.
Сотрудники коммунальных служб продолжают обследовать общественные пространства, распиливать и вывозить древесные остатки.
Уточняется, что местами скорость ветра в городе достигала 20 м/с.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Петербурге спасатели активно работают над устранением последствий непогоды.