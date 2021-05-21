В Петербурге ураган повалил более 350 деревьев

За последние трое суток ураганный ветер повалил более 350 деревьев на территории Санкт-Петербурга.

Об этом пишет сайт «Невские новости».

Как сообщили 21 мая в пресс-службе городского комитета по благоустройству, только за ночь с 20 на 21 мая в парках и садах города упало 12 деревьев.

Сотрудники коммунальных служб продолжают обследовать общественные пространства, распиливать и вывозить древесные остатки.

Уточняется, что местами скорость ветра в городе достигала 20 м/с.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Петербурге спасатели активно работают над устранением последствий непогоды.