В ЕК сообщили о судебном заседании против AstraZeneca

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Судебное заседание по иску Европейской комиссии против фармацевтической компании AstraZeneca начнётся в среду, 26 мая, в Брюсселе.
В ЕК сообщили о судебном заседании против AstraZeneca
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости.

«Наша цель была и остаётся неизменной — получить все предзаказанные по контракту с AstraZeneca вакцины», — сообщает представитель ЕС, отметив, что объединение не стремится добиться финансовых компенсаций.

Однако в случае, если компания не сможет выполнить свои обязательства, на неё «могут быть наложены штрафы».

26 апреля Европейский союз запустил юридические процедуры против компании AstraZeneca из-за невыполнения контракта на поставки вакцин от коронавируса в страны объединения.

Еврокомиссия требует через суд поставить 90 млн доз, которые ожидались в ЕС в первом триместре. Из заказанных 120 млн доз было поставлено только 30 млн. 

Британско-шведская компания AstraZeneca, в свою очередь, заявила о намерении оспаривать иск Еврокомиссии в суде.

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