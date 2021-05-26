ВМС США подтвердили приверженность диалогу с Россией

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В США подтвердили приверженность диалогу с Россией по снижению рисков в морском пространстве, сообщает пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) Соединённых Штатов.
ВМС США подтвердили приверженность диалогу с Россией
  • Reuters

Соответствующее заявление было сделано по итогам состоявшихся в России двусторонних консультаций по выполнению соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним от 1972 года.

«В ходе ежегодных консультаций рассматриваются выполнение соглашения и наша приверженность диалогу по снижению рисков», — цитирует ТАСС сообщение службы.

Отмечается, что во время обсуждения были затронуты вопросы перехвата самолётов друг друга в международном воздушном пространстве, а также взаимодействие кораблей в международных водах за последний год.

В мае ВМС США заявили о конфискации оружия из России и КНР в Аравийском море.

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