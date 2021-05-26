ВМС США подтвердили приверженность диалогу с Россией

В США подтвердили приверженность диалогу с Россией по снижению рисков в морском пространстве, сообщает пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) Соединённых Штатов.

Соответствующее заявление было сделано по итогам состоявшихся в России двусторонних консультаций по выполнению соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним от 1972 года.

«В ходе ежегодных консультаций рассматриваются выполнение соглашения и наша приверженность диалогу по снижению рисков», — цитирует ТАСС сообщение службы.

Отмечается, что во время обсуждения были затронуты вопросы перехвата самолётов друг друга в международном воздушном пространстве, а также взаимодействие кораблей в международных водах за последний год.

В мае ВМС США заявили о конфискации оружия из России и КНР в Аравийском море.