ВМС США заявили о конфискации оружия из России и КНР в Аравийском море

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Американский ракетный крейсер Monterey в ходе стандартной проверки изъял в международных водах Аравийского моря партию оружия российского и китайского производства с судна без опознавательных знаков, сообщает 5-й флот Центрального командования ВМС США.
ВМС США заявили о конфискации оружия из России и КНР в Аравийском море
  • Reuters

«Среди вооружения были современные противотанковые управляемые ракеты российского производства и китайские штурмовые винтовки Type 56», — говорится в заявлении.

Кроме того, были изъяты пулемёты Калашникова, снайперские винтовки, противотанковые гранатомёты и усовершенствованные оптические прицелы.

Указанная операция прошла 6—7 мая. Экипаж судна был отпущен после допроса.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты собираются добиваться от других стран отказа от закупок военной техники у России.

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