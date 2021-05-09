ВМС США заявили о конфискации оружия из России и КНР в Аравийском море

Американский ракетный крейсер Monterey в ходе стандартной проверки изъял в международных водах Аравийского моря партию оружия российского и китайского производства с судна без опознавательных знаков, сообщает 5-й флот Центрального командования ВМС США.

«Среди вооружения были современные противотанковые управляемые ракеты российского производства и китайские штурмовые винтовки Type 56», — говорится в заявлении.

Thousands of illicit weapons interdicted by guided-missile cruiser @USSMonterey (CG 61) from a stateless dhow in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7.



Cache of weapons included advanced Russian-made anti-tank guided missiles & Chinese Type 56 assault rifles. pic.twitter.com/07Fv92vbrV — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) May 8, 2021

Кроме того, были изъяты пулемёты Калашникова, снайперские винтовки, противотанковые гранатомёты и усовершенствованные оптические прицелы.

Указанная операция прошла 6—7 мая. Экипаж судна был отпущен после допроса.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты собираются добиваться от других стран отказа от закупок военной техники у России.