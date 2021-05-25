В Белом доме назвали возможные темы предстоящих переговоров Путина и Байдена

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Официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным планирует обсудить стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию.
В Белом доме назвали возможные темы предстоящих переговоров Путина и Байдена
  • Reuters

«Мы ожидаем, что они (Путин и Байден. — RT) уделят достаточно много времени стратегической стабильности, вопросам контроля над вооружениями после продления нового договора СНВ», — заявила Псаки.

Она добавила, что в ходе переговоров Байден планирует поднять тему Украины.

«Президент намерен подчеркнуть, что Америка поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», — отметила представитель Белого дома.

По словам Псаки, другой темой, которую планирует затронуть американский лидер, является Белоруссия.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с Байденом.

Позднее в Белом доме подтвердили данные о намерении провести встречу президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина 16 июня в Женеве.

Как отмечается, США стремятся «восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между Соединёнными Штатами и Россией».

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