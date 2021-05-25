Белый дом подтвердил данные о встрече Байдена и Путина в Женеве 16 июня
- Reuters
«Президент Байден встретится с президентом Путиным 16 июня 2021 года в Женеве, Швейцария», — сказано в обнародованном на сайте Белого дома заявлении Псаки.
Отмечается, что лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов.
«Мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией», — добавляется в заявлении.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с Байденом.