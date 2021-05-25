Горбачёв прокомментировал предстоящую встречу Путина и Байдена
- Reuters
«С удовлетворением встретил сообщения о предстоящем российско-американском саммите», — цитирует Интерфакс Горбачёва.
По его словам, лидерам двух стран «есть о чём поговорить, особенно учитывая, что много было порушено в вопросах стратегической стабильности».
«Сейчас в Белом доме другой президент, и с ним можно договариваться. Надо строить доверие. Прежняя команда оказалась ненадёжной», — отметил экс-президент СССР.
Как подчеркнул Горбачёв, «доверие надо начинать сверху и не надо бояться переговоров».
Ранее в Кремле сообщили, что Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с Байденом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что детали встречи ещё предстоит согласовать.