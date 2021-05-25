Горбачёв прокомментировал предстоящую встречу Путина и Байдена

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Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал предстоящую встречу лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в Женеве.
Горбачёв прокомментировал предстоящую встречу Путина и Байдена
  • Reuters

«С удовлетворением встретил сообщения о предстоящем российско-американском саммите», — цитирует Интерфакс Горбачёва.

По его словам, лидерам двух стран «есть о чём поговорить, особенно учитывая, что много было порушено в вопросах стратегической стабильности». 

«Сейчас в Белом доме другой президент, и с ним можно договариваться. Надо строить доверие. Прежняя команда оказалась ненадёжной», — отметил экс-президент СССР.

Как подчеркнул Горбачёв, «доверие надо начинать сверху и не надо бояться переговоров».

Ранее в Кремле сообщили, что Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с Байденом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что детали встречи ещё предстоит согласовать.

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