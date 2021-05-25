Eurocontrol рассказал о перелётах над Белоруссией

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Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol) сообщила, что в среднем ежедневно около 400 полётов проходит над Белоруссией, из них около 300 — это беспосадочные перелёты в воздушном пространстве этой страны, которые саммит ЕС рекомендовал авиакомпаниям приостановить в ответ на инцидент с посадкой рейса Ryanair в Минске.

«В воздушном пространстве Белоруссии осуществляется в среднем 400 полётов в день, из которых 300 являются беспосадочными перелётами (которые саммит ЕС рекомендовал прекратить)», — приводит ТАСС заявление Eurocontrol.

В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту. 

Лидеры стран ЕС на саммите 24 мая рекомендовали авиаперевозчикам из европейских государств избегать полётов над Белоруссией.

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