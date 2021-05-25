Eurocontrol рассказал о перелётах над Белоруссией
«В воздушном пространстве Белоруссии осуществляется в среднем 400 полётов в день, из которых 300 являются беспосадочными перелётами (которые саммит ЕС рекомендовал прекратить)», — приводит ТАСС заявление Eurocontrol.
В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.
Лидеры стран ЕС на саммите 24 мая рекомендовали авиаперевозчикам из европейских государств избегать полётов над Белоруссией.