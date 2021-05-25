CNN: встреча Путина и Байдена пройдёт в Швейцарии

Встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоится в Швейцарии. Об этом информирует CNN со ссылкой на источники.

Как сообщает телеканал, «официальные лица заявили, что Женева стала финальным претендентом на роль принимающего города для давно обсуждаемой встречи между двумя лидерами, которая, как ожидается, состоится 15—16 июня по завершении первой международной поездки Байдена с момента вступления в должность».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что выбор города для встречи Путина и Байдена является техническим решением, важен сам факт встречи.

13 апреля состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. В ходе переговоров обсуждалось текущее состояние российско-американских отношений.