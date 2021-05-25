Маас и Блинкен обсудили инцидент с Ryanair в Белоруссии

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также реакцию на инцидент с самолётом Ryanair в Минске.
Маас и Блинкен обсудили инцидент с Ryanair в Белоруссии
  • Reuters

Отмечается, что Маас созвонился с Блинкеном, который планирует совершить поездку на Ближний Восток.

«Общая цель — стабилизация режима прекращения огня, путь к долгосрочному решению. Есть договорённость о тесном согласовании реакции на FR4978 (рейс Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске. — RT)», — заявили в МИД ФРГ.

Ранее в МИД России прокомментировали ситуацию с посадкой в Минске самолёта Ryanair.

23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, направлявшийся по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании.

Находившийся на борту Роман Протасевич, создатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, был задержан

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