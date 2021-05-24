В Белом доме высказались о возможной встрече Путина и Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки высказалась о возможной встрече лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Наш советник по национальной безопасности провёл разговор с его коллегой, и этот разговор был важным шагом в подготовке запланированного американо-российского саммита, место и дату которого мы пока сейчас не готовы объявить и продолжаем работать над этим», — цитирует РИА Новости Псаки.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что выбор города для встречи Путина и Байдена является техническим решением, важен сам факт встречи.

13 апреля состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. В ходе переговоров обсуждалось текущее состояние российско-американских отношений.