Посла Белоруссии пригласили в МИД ФРГ из-за инцидента с самолётом

Посол Белоруссии в ФРГ Денис Сидоренко приглашён в МИД республики из-за инцидента с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Он назвал объяснения белорусского правительства по данной ситуации абсурдными и неубедительными.

«Поэтому сегодня вечером мы вызвали в МИД белорусского посла. Разговор будет вести статс-секретарь Мигель Бергер», — цитирует Мааса пресс-служба министерства.

По его словам, главы государств и правительств стран ЕС обсудят ситуацию на неформальном саммите. Как подчеркнул министр, это происшествие «не может остаться без последствий».

Ранее Евросоюз вызвал постоянного представителя Белоруссии Александра Михневича.

Самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.

В лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.