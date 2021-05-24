Лавров высказался о возможной повестке встречи Путина и Байдена

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал возможную повестку встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

В интервью изданию «Аргументы и Факты» Лавров сказал, что президенты самостоятельно определят ключевые темы для обсуждения на саммите.

Он добавил, что за последние годы в российско-американских отношениях сложилась нездоровая ситуация, накопилось немало «раздражителей», речь в том числе идёт об антироссийских санкциях и о бездоказательных обвинениях.

«Мы готовы рассматривать и решать любые вопросы, стоящие на двусторонней повестке дня, а также совместно работать над урегулированием глобальных проблем, региональных конфликтов и кризисов», — отметил Лавров.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что выбор города для встречи Путина и Байдена является техническим решением, важен сам факт встречи.

13 апреля состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. В ходе переговоров обсуждалось текущее состояние российско-американских отношений.