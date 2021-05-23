В секторе Газа решили досрочно завершить учебный год
- Reuters
«Министерство просвещения и высшего образования в секторе Газа решило завершить 2020/21 учебный год и компенсировать учащимся упущенные навыки и знания в начале следующего учебного года», — передаёт РИА Новости сообщение ведомства.
Отмечается, что соответствующее решение было принято после того, как десятки школ оказались повреждены в результате авиаударов со стороны Израиля.
В министерстве отметили, что тысячи учеников потеряли свои школьные учебники под завалами повреждённых и разрушенных зданий.
Взаимное прекращение огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу в 02:00 мск 21 мая.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выразил надежду, что договорённость о взаимном прекращении огня между Израилем и сектором Газа останется долгосрочной.