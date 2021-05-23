В Совфеде назвали лицемерным заявление главы Минобороны Британии о России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о повышенной активности российских кораблей у британских берегов и о том, что Россия является «угрозой номер один».

РИА Новости