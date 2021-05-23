В Совфеде назвали лицемерным заявление главы Минобороны Британии о России

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о повышенной активности российских кораблей у британских берегов и о том, что Россия является «угрозой номер один».
В Совфеде назвали лицемерным заявление главы Минобороны Британии о России
  • РИА Новости

По словам Цекова, власти Великобритании совершенно «лишены способности объективно оценивать свои действия и действия России». 

Комментируя заявление Уоллеса, сенатор напомнил о расширении НАТО на восток и о передвижении вооружённых сил альянса к границам России.

«Пусть они постараются объективно оценить ситуацию. Это абсолютно лицемерное заявление... На самом деле враждебными действиями являются их действия», — отметил парламентарий.

Ранее Уоллес заявил о повышенной активности российских кораблей у британских берегов и назвал Россию «угрозой номер один».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить