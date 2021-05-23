В Совфеде назвали лицемерным заявление главы Минобороны Британии о России
- РИА Новости
По словам Цекова, власти Великобритании совершенно «лишены способности объективно оценивать свои действия и действия России».
Комментируя заявление Уоллеса, сенатор напомнил о расширении НАТО на восток и о передвижении вооружённых сил альянса к границам России.
«Пусть они постараются объективно оценить ситуацию. Это абсолютно лицемерное заявление... На самом деле враждебными действиями являются их действия», — отметил парламентарий.
Ранее Уоллес заявил о повышенной активности российских кораблей у британских берегов и назвал Россию «угрозой номер один».