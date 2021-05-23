Глава Минобороны Британии назвал Россию «угрозой номер один»
«Нас регулярно посещают любопытные российские корабли, сейчас нас регулярно посещают несколько военных российских кораблей», — цитирует Уоллеса издание The Telepragh.
По его словам, британская сторона пробовала «деэскалацию».
Он добавил, что в конце прошлого года в Ирландском море была замечена российская подлодка.
Ранее в комитете по международным отношениям Европейского парламента представили проект доклада, в котором обозначили несколько принципиальных направлений взаимодействия ЕС и США. В частности, в документе, с которым ознакомился RT, упоминается о необходимости противодействия «российской угрозе» и «китайской дезинформации».