В Госдуме оценили заявление МИД Австрии о желании ЕС наладить диалог с Россией
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«Мы демонстрируем заинтересованность в равноправном общении с ЕС. Нас связывают многовековые партнёрские отношения, но на сегодняшний день европейская политика почему-то перешла на санкционные рельсы и нравоучения, что мы считаем для себя неприемлемым», — сказал Бальбек.
Депутат отметил, что Россия готова к диалогу и налаживанию сотрудничества, но только «в формате полного равноправия, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела».
«Так что активизация европейских политиков в вопросе улучшения партнёрских отношений между Россией и ЕС встретит наше полное понимание при готовности выполнять эти несложные правила», — заключил собеседник RT.
Ранее глава МИД Австрии в эфире радиостанции «О-1» заявил о желании Европейского союза наладить диалог с Россией.