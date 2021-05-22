В Госдуме оценили заявление МИД Австрии о желании ЕС наладить диалог с Россией

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT оценил заявление главы МИД Австрии Александера Шалленберга, который рассказал о желании Евросоюза наладить диалог с Москвой и об отсутствии у российской стороны заинтересованности в данном диалоге.

«Мы демонстрируем заинтересованность в равноправном общении с ЕС. Нас связывают многовековые партнёрские отношения, но на сегодняшний день европейская политика почему-то перешла на санкционные рельсы и нравоучения, что мы считаем для себя неприемлемым», — сказал Бальбек.

Депутат отметил, что Россия готова к диалогу и налаживанию сотрудничества, но только «в формате полного равноправия, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела».

«Так что активизация европейских политиков в вопросе улучшения партнёрских отношений между Россией и ЕС встретит наше полное понимание при готовности выполнять эти несложные правила», — заключил собеседник RT.

Ранее глава МИД Австрии в эфире радиостанции «О-1» заявил о желании Европейского союза наладить диалог с Россией.