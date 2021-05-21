Вице-президент США обсудила с королём Иордании ближневосточный конфликт

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Вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис обсудила с королём Иордании Абдаллой II урегулирование палестино-израильского конфликта.
Вице-президент США обсудила с королём Иордании ближневосточный конфликт
  • Reuters

«Харрис проинформировала короля об интенсивных дипломатических усилиях США по оказанию поддержки поиска пути к прекращению огня в секторе Газа», — передаёт ТАСС распространённое Белым домом заявление.

Харрис подтвердила приверженность США принципу сосуществования двух государств в качестве урегулирования палестино-израильского конфликта.

Отмечается, что стороны пообещали продолжать работу по деэскалации напряжённости.

Харрис и Абдалла II также «согласились с неотложной необходимостью решения ухудшающейся гуманитарной ситуации в Сирии и пообещали тесно сотрудничать» для урегулирования кризиса в этой стране.

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