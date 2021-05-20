Гутерреш призвал Израиль обеспечить доступ гуманитарной помощи в Газу

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на специальном заседании Генассамблеи организации призвал Израиль обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа.
Гутерреш призвал Израиль обеспечить доступ гуманитарной помощи в Газу
  • Reuters

«В то же время Израиль обязан разрешить и облегчить быстрый и беспрепятственный доступ гуманитарной помощи, в том числе продуктов питания, топлива и медикаментов, в Газу», — говорится в его заявлении на сайте ООН.

Генсек ООН также назвал недопустимыми нападения группировок боевиков на районы, прилегающие к контрольно-пропускным пунктам в Газе.

Ранее в сектор Газа доставили гуманитарную помощь из Марокко.

Гутерреш призвал Израиль и Палестину прекратить боевые действия.

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави, в свою очередь, заявил, что операция в секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется.

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