Глава Генштаба армии Израиля рассказал о сроках операции в Газе

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Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави заявил, что операция в секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется.
Глава Генштаба армии Израиля рассказал о сроках операции в Газе
  • Reuters

«Операция в секторе Газа продлится столько, сколько потребуется. ХАМАС оказалось поражено нашей мощью, методами и тем, чего нам удалось достичь. Теперь по (этому радикальному. — RT) движению нанесён очень мощный удар», — приводит ТАСС слова начальника Генштаба.

Ранее сообщалось, что израильские самолёты нанесли удары по главному оперативному штабу службы внутренней безопасности ХАМАС в северной части сектора Газа.

Также в Израиле сообщили о 3350 выпущенных из Газы ракетах с 10 мая.

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