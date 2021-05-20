ЕС рекомендовал разрешить въезд привитым от COVID-19 иностранцам

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Совет Евросоюза утвердил рекомендации разрешить въезд туристам, которые вакцинированы от COVID-19 препаратами, одобренными европейским регулятором или ВОЗ. Об этом говорится в заявлении совета.
ЕС рекомендовал разрешить въезд привитым от COVID-19 иностранцам
  • Reuters

«Если страны-члены принимают подтверждение вакцинации для отмены таких ограничений, как тестирование или карантин, они должны в принципе отменить ограничения на несущественные поездки для путешественников из третьих стран, которые получили последнюю рекомендованную дозу вакцины, одобренной EMA, по крайней мере за 14 дней до прибытия», — отмечается в пресс-релизе.

Совет добавил, что это касается и лиц, которые привиты вакцинами,
включёнными в список ВОЗ для экстренного применения.

Накануне сообщалось, что постпреды ЕС приняли решение одобрить ослабление ограничений на въезд в сообщество граждан из третьих стран.

12 мая в Европейском агентстве по лекарственным средствам рассказали, что в ближайшие недели смогут определить график потенциального утверждения российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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