ЕС решил ослабить для привитых граждан третьих стран запрет на поездки на территорию союза
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЕК.
«Сегодня постпреды ЕС договорились о принятии обновлённого подхода по поездкам из третьих стран. Совет рекомендует странам — членам ЕС снять ряд ограничений, в частности для тех, кто прошёл вакцинацию одобренными в ЕС вакцинами», — сказал он.
Ранее агентство AFP со ссылкой на источники сообщало, что страны — члены Евросоюза достигли соглашения о разрешении въезда на территорию сообщества полностью вакцинированным туристам.