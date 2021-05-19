ЕС решил ослабить для привитых граждан третьих стран запрет на поездки на территорию союза

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Европейская комиссия подтвердила информацию о том, что постпреды стран ЕС приняли решение одобрить ослабление ограничений на въезд в Евросоюз граждан из третьих стран.
ЕС решил ослабить для привитых граждан третьих стран запрет на поездки на территорию союза
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЕК.

«Сегодня постпреды ЕС договорились о принятии обновлённого подхода по поездкам из третьих стран. Совет рекомендует странам — членам ЕС снять ряд ограничений, в частности для тех, кто прошёл вакцинацию одобренными в ЕС вакцинами», — сказал он.

Ранее агентство AFP со ссылкой на источники сообщало, что страны — члены Евросоюза достигли соглашения о разрешении въезда на территорию сообщества полностью вакцинированным туристам.

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