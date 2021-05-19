ЕС решил ослабить для привитых граждан третьих стран запрет на поездки на территорию союза

Европейская комиссия подтвердила информацию о том, что постпреды стран ЕС приняли решение одобрить ослабление ограничений на въезд в Евросоюз граждан из третьих стран.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЕК.

«Сегодня постпреды ЕС договорились о принятии обновлённого подхода по поездкам из третьих стран. Совет рекомендует странам — членам ЕС снять ряд ограничений, в частности для тех, кто прошёл вакцинацию одобренными в ЕС вакцинами», — сказал он.

Ранее агентство AFP со ссылкой на источники сообщало, что страны — члены Евросоюза достигли соглашения о разрешении въезда на территорию сообщества полностью вакцинированным туристам.