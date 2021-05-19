AFP: cтраны ЕС договорились разрешить въезд полностью привитым гражданам

Короткая ссылка
Страны — члены Евросоюза достигли соглашения о разрешении въезда на территорию сообщества полностью вакцинированным туристам.
AFP: cтраны ЕС договорились разрешить въезд полностью привитым гражданам
  • Reuters

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.

«ЕС соглашается открыть границы для полностью вакцинированных путешественников», — пишет агентство.

В конце апреля в ЕС одобрили технические параметры сертификата вакцинации от коронавируса.

В Еврокомиссии заявили, что сертификаты вакцинации станут доступны в Евросоюзе к 15 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить