AFP: cтраны ЕС договорились разрешить въезд полностью привитым гражданам
- Reuters
Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.
«ЕС соглашается открыть границы для полностью вакцинированных путешественников», — пишет агентство.
#BREAKING EU agrees to reopen borders to fully vaccinated travellers: sources pic.twitter.com/lw6NYXF3GC— AFP News Agency (@AFP) May 19, 2021
В конце апреля в ЕС одобрили технические параметры сертификата вакцинации от коронавируса.
В Еврокомиссии заявили, что сертификаты вакцинации станут доступны в Евросоюзе к 15 июня.