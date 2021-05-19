AFP: cтраны ЕС договорились разрешить въезд полностью привитым гражданам

Страны — члены Евросоюза достигли соглашения о разрешении въезда на территорию сообщества полностью вакцинированным туристам.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.

«ЕС соглашается открыть границы для полностью вакцинированных путешественников», — пишет агентство.

#BREAKING EU agrees to reopen borders to fully vaccinated travellers: sources pic.twitter.com/lw6NYXF3GC — AFP News Agency (@AFP) May 19, 2021

В конце апреля в ЕС одобрили технические параметры сертификата вакцинации от коронавируса.

В Еврокомиссии заявили, что сертификаты вакцинации станут доступны в Евросоюзе к 15 июня.