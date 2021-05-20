Лавров ответил шуткой на вопрос о встрече Путина и Байдена

Глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с государственным секретарём США Энтони Блинкеном ответил шуткой на вопрос, согласилась ли российская сторона на саммит президентов России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Джо Байдена.

Об этом информирует РИА Новости.

«Мы же не таможня, чтобы давать добро», — заявил Лавров.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства назвал конструктивными переговоры с Блинкеном.

Он рассказал, что между Россией и США есть понимание о необходимости преодоления «нездоровой ситуации», сложившейся в отношениях двух стран в предыдущие годы.

Первая личная встреча Лаврова и Блинкена состоялась в Рейкьявике.

Стороны в том числе обсудили вопросы функционирования российской и американской дипмиссий.