Лавров ответил шуткой на вопрос о встрече Путина и Байдена
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Об этом информирует РИА Новости.
«Мы же не таможня, чтобы давать добро», — заявил Лавров.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства назвал конструктивными переговоры с Блинкеном.
Он рассказал, что между Россией и США есть понимание о необходимости преодоления «нездоровой ситуации», сложившейся в отношениях двух стран в предыдущие годы.
Первая личная встреча Лаврова и Блинкена состоялась в Рейкьявике.
Стороны в том числе обсудили вопросы функционирования российской и американской дипмиссий.