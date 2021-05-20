Эрдоган анонсировал послание для всего мира

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что выступит 20 июля в ходе своего визита в самопровозглашённую Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) с посланием для всего мира.
Эрдоган анонсировал послание для всего мира
  • Reuters

«Я надеюсь, что совершу визит в ТРСК 20 июля и выступлю там с необходимым посланием по Северному Кипру», — цитирует сообщение Эрдогана турецкая газета Hurriyet.

Он добавил, что сообщение будет касаться не только острова, но и всего мира.

Ранее Прайс заявил, что Соединённые Штаты осуждают «антисемитские высказывания» Эрдогана.

Соответствующее заявление было сделано, когда Эрдоган сообщил, что он проклинает австрийское правительство, после того как на зданиях федеральных ведомств Австрии были подняты флаги Израиля.

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