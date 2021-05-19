В США прокомментировали «антисемитские высказывания» Эрдогана
- Reuters
«США категорически осуждают недавние антисемитские комментарии президента Эрдогана относительно еврейского народа, мы находим эти комментарии отвратительными», — цитирует РИА Новости Прайса.
По его словам, США призывают президента Эрдогана и других лидеров Турции «воздерживаться от разжигающих рознь заявлений, которые могут стать катализатором дальнейшего насилия».
«Мы призываем Турцию присоединиться к США в работе над тем, чтобы покончить с конфликтом», — добавил Прайс.
Он не уточнил, какие конкретно высказывания Эрдогана он имеет в виду.
Ранее Эрдоган заявил, что проклинает австрийское правительство после того, как на зданиях федеральных ведомств Австрии были подняты флаги Израиля.