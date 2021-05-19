В США прокомментировали «антисемитские высказывания» Эрдогана

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Соединённые Штаты осуждают «антисемитские высказывания» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
В США прокомментировали «антисемитские высказывания» Эрдогана
  • Reuters

«США категорически осуждают недавние антисемитские комментарии президента Эрдогана относительно еврейского народа, мы находим эти комментарии отвратительными», — цитирует РИА Новости Прайса.

По его словам, США призывают президента Эрдогана и других лидеров Турции «воздерживаться от разжигающих рознь заявлений, которые могут стать катализатором дальнейшего насилия».

«Мы призываем Турцию присоединиться к США в работе над тем, чтобы покончить с конфликтом», — добавил Прайс.

Он не уточнил, какие конкретно высказывания Эрдогана он имеет в виду.

Ранее Эрдоган заявил, что проклинает австрийское правительство после того, как на зданиях федеральных ведомств Австрии были подняты флаги Израиля.

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