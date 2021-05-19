В США прокомментировали «антисемитские высказывания» Эрдогана

Соединённые Штаты осуждают «антисемитские высказывания» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«США категорически осуждают недавние антисемитские комментарии президента Эрдогана относительно еврейского народа, мы находим эти комментарии отвратительными», — цитирует РИА Новости Прайса.

По его словам, США призывают президента Эрдогана и других лидеров Турции «воздерживаться от разжигающих рознь заявлений, которые могут стать катализатором дальнейшего насилия».

«Мы призываем Турцию присоединиться к США в работе над тем, чтобы покончить с конфликтом», — добавил Прайс.

Он не уточнил, какие конкретно высказывания Эрдогана он имеет в виду.

Ранее Эрдоган заявил, что проклинает австрийское правительство после того, как на зданиях федеральных ведомств Австрии были подняты флаги Израиля.