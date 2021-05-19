Министр культуры и туризма Турции прокомментировал ситуацию с COVID-19 в стране

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой прокомментировал ситуацию с COVID-19 в стране.

«После увеличения числа заболевших в Турции мы приняли жёсткие меры. В поездке также проинформировали наших коллег о ситуации с коронавирусом, насколько в стране безопасно и на какие меры готовы пойти, чтобы принять российских туристов», — цитирует министра издание «ПолитЭксперт».

По его словам, вся информация передана соответствующим лицам. Как отметил Эрсой, всё будет проверено в ускоренном режиме, после чего в Турцию направят группу, которая изучит, насколько безопасно запустить рейсы.

«Отечественные туристы знают, что программа сертификации безопасного туризма работает хорошо. Они начнут путешествовать, когда наступит соответствующий сезон. Об иностранных туристах мне уже ежедневно поступают данные. Их количество растёт с апреля», — добавил министр.

Ранее состоялась встреча вице-премьера России Татьяны Голиковой с турецкой делегацией.

Российская авиакомпания S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона.

Авиакомпания «Аэрофлот» также отменила большинство рейсов в Турцию на июнь, кроме разрешённых двух полётов в неделю в Стамбул.