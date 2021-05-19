В Турции оценили возможность возобновления авиасообщения с Россией

Представитель Министерства культуры и туризма Турции оценил возможность возобновления авиасообщения с Россией.

«Переговоры между двумя странами продолжаются. Делегация из России прибудет в Турцию, после чего россияне примут решение. Речь не идёт о том, что кто-то кого-то не может убедить», — сказал РИА Новости собеседник агентства.

По его словам, на данный момент обе стороны не делали заявлений о возможной дате возобновления полётов.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона.

Авиакомпания «Аэрофлот» также отменила большинство рейсов в Турцию на июнь, кроме разрешённых двух полётов в неделю в Стамбул.