В Турции оценили возможность возобновления авиасообщения с Россией

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Представитель Министерства культуры и туризма Турции оценил возможность возобновления авиасообщения с Россией.
В Турции оценили возможность возобновления авиасообщения с Россией
  • РИА Новости

«Переговоры между двумя странами продолжаются. Делегация из России прибудет в Турцию, после чего россияне примут решение. Речь не идёт о том, что кто-то кого-то не может убедить», — сказал РИА Новости собеседник агентства.

По его словам, на данный момент обе стороны не делали заявлений о возможной дате возобновления полётов.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона.

Авиакомпания «Аэрофлот» также отменила большинство рейсов в Турцию на июнь, кроме разрешённых двух полётов в неделю в Стамбул.

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