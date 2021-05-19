Байден провёл переговоры с Нетаньяху

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Президент США Джо Байден провёл телефонные переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Байден провёл переговоры с Нетаньяху
  • Reuters

«Два лидера подробно обсудили положение дел в Газе, достигнутый Израилем прогресс в подавлении потенциала ХАМАС и других террористических элементов, а также продолжающиеся дипломатические усилия с участием региональных игроков и США. Президент США заявил премьер-министру, что ожидает сегодня существенной деэскалации на пути к прекращению огня», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля ночью нанесли удары по целям ХАМАС в районах Хан-Юнис и Рафах на юге сектора Газа.

16 мая спецпредставители «Ближневосточного квартета» международных посредников в формате телеконференции провели экстренные консультации.

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